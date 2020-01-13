Футболиста арестовали за нападение на судью во время матча на Мальте

Матч второго дивизиона чемпионата Мальты по футболу между командами «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» не доиграли из-за нападения одного из игроков на судью. Об этом сообщило РИА Новости.

В концовке матча, при счете 1:0 в пользу «Ораты», футболиста «Саннаты» Антуана Камиллери удалили с поля за вторую желтую карточку. Игрок не согласился с решением арбитра и попытался его ударить. Соперники не позволили Камиллери этого сделать и отправили Антуана за пределы поля.

Футболист не успокоился и ударил лайнсмена в лицо по пути в раздевалку, после чего разъяренного спортсмена стал сопровождать полицейский.

Сам матч в итоге не доиграли, а Камиллери покинул арену в наручниках.

Футбольная ассоциация Мальты отреагировала на эпизод и заявила о намерении дисквалифицировать игрока на долгий срок. Антуан Камиллери предстанет перед судом.

Отметим, что этот случай не стал первым в мальтийском футболе. В феврале прошлого года один из игроков напал на местного судью в матче между «Оратой Юс» и «Калой Сайнтс».