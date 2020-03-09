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Спорт

Ледовое побоище в НХЛ: матч прервали из-за массовой драки хоккеистов

Фото © REUTERS/Bob DeChiara. Массовая драка в матче между «Тампа Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз»

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз» произошла массовая драка с участием 10 хоккеистов. Об этом сообщило РИА Новости.

В концовке второго периода форвард «Бостона» Шон Курали забил гол, но арбитры этого не заметили. Через некоторое время матч остановили, и соперники начали выяснять отношения.

Первыми на льду сошлись нападающий «Тампы» Патрик Марун и защитник хозяев Здено Хара, после в драку вступили и другие хоккеисты, находившиеся на льду. Арбитрам удалось прекратить столкновения и возобновить встречу. 

Матч завершился победой «Тампы» со счетом 5:3, а обе команды в сумме заработали 26 удалений.
Ссылка: https://24.kg/sport/145911/
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