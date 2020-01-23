Массовой дракой завершился баскетбольный матч в США

Матч регулярного сезона студенческой лиги между Университетом Канзаса и Государственным канзасским университетом завершился массовой дракой, в которой участвовали и болельщики. Об этом сообщило РИА Новости.

Принципиальное противостояние между двумя вузами подходило к финалу, но на последних секундах защитник Университета Канзаса решил доиграть эпизод и эффектно заблокировал бросок соперника, который повалился на паркет. После он что-то сказал неприятелю, на помощь которому пришли партнеры.

Словесная перепалка переросла сначала в потасовку, потом в массовое побоище. Участие в драке приняли запасные баскетболисты и несколько болельщиков домашней команды. Официальные лица и сотрудники безопасности с трудом разняли дерущихся.

Спустя какое-то время тренеры увели подопечных в подтрибунное помещение. Студенты не стали жать друг другу руки после потасовки. Встреча завершилась победой Университета Канзаса со счетом 81:59.