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Спорт

Из-за драки на поле российские футболисты не смогли доиграть матч

В социальных сетях опубликовали видео потасовки футболистов в матче молодежного первенства между «Тамбовом» и «Крыльями советов». Из-за драки матч так и не доиграли.

Матч проходил в воскресенье в Тамбове. В конце второго тайма при счете 1:1 игру остановили из-за четырех красных карточек у футболистов «Крыльев Советов». Одного игрока «Тамбова» также удалили. Кроме того, удаление заработал и тренер «Крыльев», после чего арбитр прервал игру.

По регламенту матч нельзя продолжать, если в составе одной из команд на поле менее семи футболистов.
Ссылка: https://24.kg/sport/146624/
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