Игрок футбольного «Тоттенхэма» залез на трибуну ради драки с фанатом

Полузащитник английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Эрик Дайер устроил потасовку с болельщиком после кубкового матча с «Норвичем». Об этом сообщило РИА Новости.

Вчера «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Норвичу» в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала Кубка Англии. После матча Эрик Дайер отправился на трибуну, чтобы разобраться с одним из фанатов хозяев, который оскорблял футболиста и его семью во время игры. Помешать драке смог стюард, который вовремя разнял болельщика и полузащитника.

Eric Dier was a man possessed last night, because someone allegedly said something about his brother.



If only professional footballers showed this much raw emotion towards those who racially abuse their own team mates and opposition players on a weekly basis!! pic.twitter.com/tW7klC0V8P — ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ (@RanveerSP) March 5, 2020

«Эрик сделал то, что профессионалы не могут себе позволить, но когда кто-то оскорбляет вас и вашу семью, особенно вашего брата. Но я его понимаю. Если клуб накажет Дайера, то я не соглашусь, хоть он и не прав», — прокомментировал эпизод главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.