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Спорт

Игрок футбольного «Тоттенхэма» залез на трибуну ради драки с фанатом

Фото из интернета. Футболист «Тоттенхэма» Эрик Дайер на трибуне

Полузащитник английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Эрик Дайер устроил потасовку с болельщиком после кубкового матча с «Норвичем». Об этом сообщило РИА Новости.

Вчера «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Норвичу» в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала Кубка Англии. После матча Эрик Дайер отправился на трибуну, чтобы разобраться с одним из фанатов хозяев, который оскорблял футболиста и его семью во время игры. Помешать драке смог стюард, который вовремя разнял болельщика и полузащитника.

«Эрик сделал то, что профессионалы не могут себе позволить, но когда кто-то оскорбляет вас и вашу семью, особенно вашего брата. Но я его понимаю. Если клуб накажет Дайера, то я не соглашусь, хоть он и не прав», — прокомментировал эпизод главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.
Ссылка: https://24.kg/sport/145610/
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