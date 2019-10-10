Таэквондисты из Кыргызстана выиграли пять медалей в Узбекистане

Кыргызстанцы выиграли пять медалей на открытом Кубке Ферганской области по таэквондо ITF. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР (президент Керимбек Мияров).

Турнир прошел в Фергане (Узбекистан) c участием более 700 бойцов. Кыргызстан представляли 10 спортсменов из Оша и одноименной области. Мухаммадали Жураев в своей категории стал серебряным призером. Жамшидбек Ахматжанов, Мухамадазиз Эргашов, Хайрулло Сотволдиев и Мухаммадтохир Хайдаров взяли бронзу.

«Сборная КР в настоящее время готовится к чемпионату мира. Он пройдет в конце октября в Италии», — добавили в федерации.