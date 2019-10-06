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Спорт

«Дордой» укрепил лидерство в чемпионате Кыргызстана по футболу

«Дордой» укрепил лидерство в Кыргызской премьер-лиге.

В рамках чемпионата 4-6 октября прошли поединки 24-го тура.

«Алга» победила «Алай» — 1:0. Гол забил Кайрат Изаков (8-я минута).

«Дордой» с таким же счетом обыграл «Илбирс». Отличился Фархат Мусабеков (67-я минута).

«Нефтчи» был сильнее «Кара-Балты» — 2:1. У победителей отличились Усон уулу Эсенбек (46-я минута) и Азамат Абдуллаев (93-я минута), у проигравших — Владимир Луговых (54-я минута).

«Абдыш-Ата» с аналогичным счетом переиграла «Академию-Лидер». Оба мяча у «Абдыш-Аты» с пенальти забил Эламан Мамытов (43-я и 48-я минуты).

По итогам тура «Дордой» (54 очка) увеличил отрыв от идущего вторым «Алая» (50). «Алга» (38) — третья. Матчи 25-го тура пройдут 19-20 октября.
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