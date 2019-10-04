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Спорт

Вторая победа «Арсенала» и неудачи ЦСКА. Итоги матчей Лиги Европы

В Лиге Европы 3 октября прошли 24 матча второго тура.

Одним из самых результативных получился матч в группе D, в котором «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) на чужом поле обыграл «Русенборг» (Норвегия) — 4:1. У победителей забили Пабло Паулино Росарио (14-я минута) и Дониелл Мален (41-я и 79-я минуты), у проигравших — Биргер Мелинг (37-я минута, в свои ворота) и Самуэль Адегбенро (70-я минута).

В группе F английский «Арсенал» дома разгромил бельгийский «Стандард» — 4:0. Отличились Габриэл Мартинелли (13-я и 16-я минуты), Джозеф Уиллок (22-я минута) и Даниель Себальос (57-я минута). Одержав вторую победу в двух турах, «Арсенал» возглавил группу.

В группе G «Фейеноорд» (Нидерланды) на своем поле победил «Порту» (Португалия) — 2:0. Результативные удары нанесли Йенс Торнстра (49-я минута) и Рик Карсдорп (80-я минута).

В группе H «Эспаньол» (Испания) в гостях с таким же счетом одолел ЦСКА (Россия). Голы забили У Лэй (64-я минута) и Виктор Кампусано (95-я минута). Для ЦСКА это второе поражение подряд.

Результаты остальных игр, расписание и турнирную таблицу смотрите здесь.
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