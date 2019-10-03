Разгром «Валенсии», победы «Ливерпуля» и «Зенита». Итоги матчей Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов 2 октября прошли еще восемь матчей второго тура группового этапа.

В группе E действующий победитель турнира «Ливерпуль» (Англия) одолел «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 4:3. Уже к 36-й минуте благодаря точным ударам Садио Мане, Эндрю Робертсона и Мохамеда Салаха «Ливерпуль» уверенно выигрывал. Но соперники сравняли счет. Победный мяч на 69-й минуте забил тот же Салах.

В группе F «Барселона» (Испания) обыграла «Интер» (Италия) — 2:1. Оба мяча у победителей забил Луис Суарес. У проигравших отличился Лаутаро Мартинес.

В группе G «Зенит» (Россия) победил «Бенфику» (Португалия) — 3:1. У «Зенита» забили Артем Дзюба (21-я минута) и Сердар Азмун (78-я минута), у «Бенфики» — Рубен Диаш (70-я минута, в свои ворота) и Рауль де Томас (85-я минута). Благодаря этому успеху «Зенит» вышел в лидеры группы.

В группе H «Аякс» (Нидерланды) в гостях был сильнее «Валенсии» (Испания) — 3:0. Отличились Хаким Зиеш, Квинси Промес и Донни ван де Бек. Это вторая победа подряд нидерландского клуба с крупным счетом.

Результаты остальных матчей, расписание и турнирную таблицу смотрите здесь.