09:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Разгром «Валенсии», победы «Ливерпуля» и «Зенита». Итоги матчей Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов 2 октября прошли еще восемь матчей второго тура группового этапа.

В группе E действующий победитель турнира «Ливерпуль» (Англия) одолел «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 4:3. Уже к 36-й минуте благодаря точным ударам Садио Мане, Эндрю Робертсона и Мохамеда Салаха «Ливерпуль» уверенно выигрывал. Но соперники сравняли счет. Победный мяч на 69-й минуте забил тот же Салах.

В группе F «Барселона» (Испания) обыграла «Интер» (Италия) — 2:1. Оба мяча у победителей забил Луис Суарес. У проигравших отличился Лаутаро Мартинес.

В группе G «Зенит» (Россия) победил «Бенфику» (Португалия) — 3:1. У «Зенита» забили Артем Дзюба (21-я минута) и Сердар Азмун (78-я минута), у «Бенфики» — Рубен Диаш (70-я минута, в свои ворота) и Рауль де Томас (85-я минута). Благодаря этому успеху «Зенит» вышел в лидеры группы.

В группе H «Аякс» (Нидерланды) в гостях был сильнее «Валенсии» (Испания) — 3:0. Отличились Хаким Зиеш, Квинси Промес и Донни ван де Бек. Это вторая победа подряд нидерландского клуба с крупным счетом.

Результаты остальных матчей, расписание и турнирную таблицу смотрите здесь.
Ссылка:
просмотров: 448
Версия для печати
Материалы по теме
Лига чемпионов. «Бавария» со счетом 7:2 разгромила «Тоттенхэм»
«Дордой» вышел в лидеры чемпионата Кыргызстана по футболу
Кыргызский Месси. Футболист показал красивую игру на чемпионате Беларуси
Кыргызская премьер-лига. «Алга» вышла на третье место в турнирной таблице
Кыргызская премьер-лига. «Дордой» победил «Алай», «Нефтчи» разгромил «Абдыш-Ату»
«Дордой» и «Нефтчи» вышли в финал Кубка Кыргызстана по футболу
Кыргызстан не попал в финальную стадию чемпионата Азии по футболу
Кыргызская премьер-лига. Фавориты идут без потерь
Кыргызстан проиграл ОАЭ в отборе на чемпионат Азии по футболу
«Манчестер Юнайтед» с трудом обыграл казахстанский клуб на старте Лиги Европы
Популярные новости
Кыргызский Месси. Футболист показал красивую игру на&nbsp;чемпионате Беларуси Кыргызский Месси. Футболист показал красивую игру на чемпионате Беларуси
Массовой дракой завершился товарищеский матч сборных Грузии и&nbsp;Казахстана Массовой дракой завершился товарищеский матч сборных Грузии и Казахстана
Кыргызстанки победили на&nbsp;турнире по&nbsp;художественной гимнастике в&nbsp;Испании Кыргызстанки победили на турнире по художественной гимнастике в Испании
Кыргызстанцы победили на&nbsp;международном турнире по&nbsp;спортивным бальным танцам Кыргызстанцы победили на международном турнире по спортивным бальным танцам
Бизнес
Адвокат Давран Касымов опровергает, что Назик публиковала пост: &laquo;Это фейк&raquo; Адвокат Давран Касымов опровергает, что Назик публиковала пост: «Это фейк»
Новые базовые станции Мобильного оператора&nbsp;О! для улучшения качества связи Новые базовые станции Мобильного оператора О! для улучшения качества связи
MegaCom оказал помощь Нижне-Серафимовскому дому-интернату для престарелых MegaCom оказал помощь Нижне-Серафимовскому дому-интернату для престарелых
Грандиозное обновление сети &laquo;Народный&raquo;. Открыт первый магазин нового формата Грандиозное обновление сети «Народный». Открыт первый магазин нового формата