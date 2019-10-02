Лига чемпионов. «Бавария» со счетом 7:2 разгромила «Тоттенхэм»

В Лиге чемпионов 1 октября прошли восемь матчей второго тура группового этапа.

В группе A один из фаворитов турнира, испанский «Реал», на своем поле не смог одолеть бельгийский «Брюгге» — 2:2. Причем гости после двух голов Эммануэля Денниса вели со счетом 2:0. Серхио Рамос и Каземиро спасли «королевский» клуб от позора.

В этой же группе французский «ПСЖ» в гостях одолел турецкий «Галатасарай» — 1:0. Результативный удар на 52-й минуте нанес Мауро Икарди.

В группе B еще один фаворит, немецкая «Бавария», в гостях со счетом 7:2 разгромила финалиста предыдущего розыгрыша, английский «Тоттенхэм». У «Баварии» голы забили Йозуа Киммих (15-я минута), Роберт Левандовски (45-я и 87-я минуты) и Серж Гнабри (53-я, 55-я, 83-я и 88-я минуты), у «Тоттенхэма» — Сон Хын Мин (12-я минута) и Гарри Кейн (61-я минута, с пенальти).

В группе D итальянский «Ювентус» дома победил немецкий «Байер» — 3:0. Голы забили Гонсало Игуаин (17-я минута), Федерико Бернардески (61-я минута) и Криштиану Роналду (88-я минута).

Результаты остальных матчей дня, расписание предстоящих поединков и турнирную таблицу смотрите здесь.