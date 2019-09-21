Айсулуу Тыныбекова: На чемпионате мира у нас была цель завоевать золото

Айсулуу Тыныбекову сегодня торжественно встретили в аэропорту «Манас». Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Среди встречавших были сотни болельщиков, руководитель аппарата президента КР Досалы Эсеналиев, вице-премьер-министр Замирбек Аскаров и другие.

«На чемпионате мира у нас была конкретная цель: завоевать золотую медаль. Очень рада, что мы смогли это сделать. Есть несколько дней, чтобы восстановиться, и начнем подготовку к Олимпийским играм. Это главный турнир четырехлетия, и он не за горами», — сказала спортсменка.

Накануне в Нур-Султане Айсулуу Тыныбекова стала первой в истории независимого Кыргызстана чемпионкой мира по борьбе.