«Манчестер Юнайтед» с трудом обыграл казахстанский клуб на старте Лиги Европы

В Лиге Европы, втором по значимости футбольном клубном турнире Старого света, накануне прошли 24 матча первого тура.

В турнире участвует много команд, имеющих солидный опыт выступления в Лиге чемпионов. Один из них — английский «Манчестер Юнайтед», играющий в группе L. В первом туре он на своем поле с трудом победил казахстанскую «Астану». Единственный гол на 73-й минуте забил Мэйсон Гринвуд.

В группе F английский «Арсенал» в гостях со счетом 3:0 обыграл немецкий «Айнтрахт». Отличились Джозеф Уиллок (38-я минута), Букайо Сака (85-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (87-я минута).

В группе G португальский «Порту» одолел швейцарский «Янг Бойз» — 2:1. У «Порту» мячи забил Тикиньо (7-я и 29-я минуты), у «Янг Бойз» — Жан-Пьер Нсаме (15-я минута, с пенальти).

В группе J итальянская «Рома» со счетом 4:0 разгромила турецкий «Истанбул Башакшехир». Результативные удары нанесли Жуниор Кайсара (42-я минута, в свои ворота), Эдин Джеко (58-я минута), Николо Дзаньоло (71-я минута) и Джастин Клюйверт (93-я минута).

Российские клубы стартовали неудачно: ЦСКА в своей группе проиграл болгарскому «Лудогорцу» (1:5), а «Краснодар» — швейцарскому «Базелю» (0:5).

Остальные результаты первого тура, турнирную таблицу и расписание Лиги Европы смотрите здесь.