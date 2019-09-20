08:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

«Манчестер Юнайтед» с трудом обыграл казахстанский клуб на старте Лиги Европы

В Лиге Европы, втором по значимости футбольном клубном турнире Старого света, накануне прошли 24 матча первого тура.

В турнире участвует много команд, имеющих солидный опыт выступления в Лиге чемпионов. Один из них — английский «Манчестер Юнайтед», играющий в группе L. В первом туре он на своем поле с трудом победил казахстанскую «Астану». Единственный гол на 73-й минуте забил Мэйсон Гринвуд.

В группе F английский «Арсенал» в гостях со счетом 3:0 обыграл немецкий «Айнтрахт». Отличились Джозеф Уиллок (38-я минута), Букайо Сака (85-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (87-я минута).

В группе G португальский «Порту» одолел швейцарский «Янг Бойз» — 2:1. У «Порту» мячи забил Тикиньо (7-я и 29-я минуты), у «Янг Бойз» — Жан-Пьер Нсаме (15-я минута, с пенальти).

В группе J итальянская «Рома» со счетом 4:0 разгромила турецкий «Истанбул Башакшехир». Результативные удары нанесли Жуниор Кайсара (42-я минута, в свои ворота), Эдин Джеко (58-я минута), Николо Дзаньоло (71-я минута) и Джастин Клюйверт (93-я минута).

Российские клубы стартовали неудачно: ЦСКА в своей группе проиграл болгарскому «Лудогорцу» (1:5), а «Краснодар» — швейцарскому «Базелю» (0:5).

Остальные результаты первого тура, турнирную таблицу и расписание Лиги Европы смотрите здесь.
Ссылка:
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Удар молнии остановил футбольный матч на Ямайке. Два игрока попали в больницу
Сборная Кыргызстана по футболу потеряла две позиции в рейтинге ФИФА
Кыргызстан победил Ливан в отборе на чемпионат Азии по футболу
Лига чемпионов. «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Сити» победили в первом туре
Истерику на тренировке устроил аргентинский форвард «Ювентуса»
Лига чемпионов. Действующий победитель проиграл в первом туре
Кыргызстанки заняли второе место на международном турнире по футболу
Стартует групповой турнир футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы
Кыргызская премьер-лига. «Нефтчи» вышел на третье место в турнирной таблице
Женская сборная Кыргызстана выиграла бронзу на международном турнире по футболу
Популярные новости
Гостей турнира, организованного братьями Матраимовыми, решили не&nbsp;фотографировать Гостей турнира, организованного братьями Матраимовыми, решили не фотографировать
У&nbsp;Кыргызстана третья лицензия на&nbsp;Олимпиаду-2020 У Кыргызстана третья лицензия на Олимпиаду-2020
Кыргызстан победил Ливан в&nbsp;отборе на&nbsp;чемпионат Азии по&nbsp;футболу Кыргызстан победил Ливан в отборе на чемпионат Азии по футболу
Лига чемпионов. Действующий победитель проиграл в&nbsp;первом туре Лига чемпионов. Действующий победитель проиграл в первом туре
Бизнес
В&nbsp;магазинах O!Store каждую неделю новая СКИДКА! В магазинах O!Store каждую неделю новая СКИДКА!
Кыргызская компания получила золотую медаль на&nbsp;престижной выставке вин в&nbsp;Лондоне Кыргызская компания получила золотую медаль на престижной выставке вин в Лондоне
MegaCom приглашает на&nbsp;Бишкекский международный полумарафон RUN the Silk Road MegaCom приглашает на Бишкекский международный полумарафон RUN the Silk Road
Акция от&nbsp;aitv network: Оплати 600 сомов и&nbsp;смотри&nbsp;ТВ весь год бесплатно Акция от aitv network: Оплати 600 сомов и смотри ТВ весь год бесплатно