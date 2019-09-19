Лига чемпионов. «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Сити» победили в первом туре

В Лиге чемпионов 18 сентября прошло еще восемь матчей первого тура группового этапа.

В группе A «Брюгге» (Бельгия) и «Галатасарай» (Турция) победителя не выявили — 0:0. «ПСЖ» (Франция) обыграл «Реал» (Испания) — 3:0. Голы забили Анхель Ди Мария (14-я и 33-я минута) и Тома Менье (91-я минута).

В группе B «Бавария» (Германия) одолела «Црвену Звезду» (Сербия) — 3:0. Отличились Кингсли Коман (34-я минута), Роберт Левандовски (80-я минута) и Томас Мюллер (91-я минута). «Олимпиакос» (Греция) и «Тоттенхэм» (Англия) сыграли вничью — 2:2.

В группе C «Динамо» (Хорватия) разгромило «Аталанту» (Италия) — 4:0. «Манчестер Сити» (Англия) был сильнее «Шахтера» (Украина) — 3:0. Результативные удары нанесли Рияд Марез (24-я минута), Илкай Гюндоган (38-я минута) и Габриэл Жезус (76-я минута).

В группе D «Локомотив» (Россия) победил «Байер» (Германия) — 2:1. «Атлетико» (Испания) и «Ювентус» (Италия) сыграли со счетом 2:2.

Турнирную таблицу и календарь Лиги чемпионов смотрите здесь.