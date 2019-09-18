Истерику на тренировке устроил аргентинский форвард «Ювентуса»

Форвард итальянского «Ювентуса» Гонсало Игуаин устроил истерику на тренировке команды. Об этом сообщило РИА Новости.

Аргентинский нападающий, играя в «квадрат», не сумел достать до уходящего мяча и слишком эмоционально отреагировал.

Сначала Гонсало Игуаин пнул одного из ассистентов главного тренера, затем принялся бить по рекламным щитам.

You don't want to make Gonzalo Higuain angry! pic.twitter.com/C9hnQ0wyRW — BBC Sport (@BBCSport) September 17, 2019

Кстати, матч группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и мадридским «Атлетико» состоится 19 сентября в 01.00 по бишкекскому времени.

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