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Спорт

Лига чемпионов. Действующий победитель проиграл в первом туре

В Европе накануне стартовал новый сезон футбольной Лиги чемпионов. Прошло восемь матчей.

В группе E действующий победитель «Ливерпуль» (Англия) со счетом 0:2 проиграл итальянскому «Наполи». У «Наполи» голы забили Дрис Мертенс (82-я минута, с пенальти) и Фернандо Льоренте (92-я минута). «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) разгромил «Генк» (Бельгия) — 6:2.

В группе F один из фаворитов турнира, испанская «Барселона» сыграла вничью с немецкой «Боруссией Дортмунд» — 0:0. «Интер» (Италия) и «Славия» (Чехия) победителя тоже не выявили — 1:1.

В группе G «Лион» (Франция) и «Зенит» (Россия) разошлись миром — 1:1. «Бенфика» (Португалия) уступила «РБ Лейпциг» (Германия) — 1:2.

В группе H испанская «Валенсия» на чужом поле победила английский «Челси» — 1:0. Отличился Родриго (74-я минута). «Аякс» (Нидерланды) одолел «Лилль» (Франция) — 3:0.

Турнирную таблицу и календарь Лиги чемпионов смотрите здесь.
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