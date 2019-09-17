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Спорт

Кыргызстанки заняли второе место на международном турнире по футболу

Фото Ассоциации женского футбола КР. Юниорская сборная Кыргызстана по футболу

Юниорская сборная Кыргызстана заняла второе место на международном турнире CAFA U-15 Girls по футболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Турнир прошел 13-16 сентября в Ташкенте. Четыре команды сыграли по круговой системе. Наши футболистки победили узбекистанок (6:2) и таджикистанок (6:1) и проиграли иранкам (0:1). Последние в итоге стали чемпионками.

За честную игру сборная Кыргызстана получила награду Fair Play. Айана Каратаева, забившая шесть голов, стала лучшим бомбардиром турнира. Отечественные арбитры Акыл кызы Жибек и Малика Кадырова удостоились специальных наград. «Этот розыгрыш турнира CAFA стал для нас самым успешным в истории. До этого брали лишь бронзовые медали», — отметили в федерации.

Ранее женская сборная КР выиграла бронзу в Караколе.
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