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Спорт

Сборную Кыргызстана по женской борьбе проводили на чемпионат мира

Сборную Кыргызстана по женской борьбе накануне проводили на чемпионат мира. Об этом 24.kg сообщил ее старший тренер, вице-президент Федерации спортивной борьбы КР Байгазы Кенжебаев.

ЧМ по вольной, греко-римской и женской борьбе проходит 14-22 сентября в Нур-Султане (Казахстан). Состязания среди женщин стартуют 17 сентября. В сборную КР вошли Мадина Надирова (55 кг), Нураида Анаркулова (57 кг), Айсулуу Тыныбекова (62 кг) и Айпери Медет кызы (76 кг). Проводить их в Нур-Султан пришли члены юношеской и юниорской сборных республики, а также президент Федерации женской борьбы КР Динара Исаева, которая вручила спортсменкам новую форму. Мээрим Жуманазарова из-за травмы плеча ЧМ пропускает.

Байгазы Кенжебаева
Фото Байгазы Кенжебаева. Сборная Кыргызстана по женской борьбе (в красном) и молодое поколение спортсменок

В весовых категориях 57, 62 и 76 кг, кроме медалей, будут разыгрываться путевки на Олимпиаду — 2020. Для завоевания лицензии надо войти в пятерку лучших. «Команда в хорошей форме: готовясь к ЧМ, за год провела пять-шесть сборов. Все девушки, выступающие в олимпийских весовых категориях, способны взять лицензию», — отметил Байгазы Кенжебаев.
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