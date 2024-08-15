Женская сборная Кыргызстана по борьбе — в тройке стран — лидеров Олимпиады-2024. Такие данные приводятся в таблице итогов Игр в Париже.

Сборная нашей страны по женской борьбе заняла третье место на Олимпийских играх.

Напомним, всего было разыграно шесть комплектов медалей, за них боролись три представительницы Кыргызстана.

Мээрим Жуманазарова завоевала серебро, Айсулуу Тыныбекова — бронзу, а Айпери Медет кызы заняла 5-е место.

Таким образом женская команда набрала 45 очков, что позволило ей занять почетное 3-е место в командном зачете среди 36 стран.