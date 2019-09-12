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Спорт

Третий футбольный турнир для клубов появится в Европе — Лига конференций

Фото © AFP 2019/FABRICE COFFRINI. Логотип УЕФА

Новый клубный турнир под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получит название «Лига конференций». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Bild.

Как отметило издание, такой выбор сделала комиссия УЕФА, в сферу ответственности которой входит данный вопрос.

В 2018 году исполнительный комитет УЕФА утвердил создание третьего клубного турнира в цикле 2021-2024 годов. Новый турнир будут проводить по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. На групповом этапе выступят 32 команды. Победитель турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Кстати, на следующей неделе, 17 сентября, стартует групповой турнир Лиги чемпионов и Лиги Европы. 24.kg подготовило для болельщиков расписание первого тура еврокубков.
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