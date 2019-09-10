Кыргызстанка выиграла бронзу на чемпионате Западной Азии по шахматам

Кыргызстанка Алия Шарабидинова сегодня выиграла бронзу на чемпионате Западной Азии по шахматам. Об этом сообщил сайт chess-results.com.

Турнир проходит 5-10 сентября в Нью-Дели (Индия). Медали разыгрываются в восьми возрастных группах. Алия Шарабидинова выступает в самой младшей — до шести лет. В состязаниях по классическим шахматам она в девяти турах набрала шесть очков и заняла третье место.

Кроме того, Алия стала пятой в дисциплине быстрые шахматы. Вечером она выступит в заключительном виде программы — блице.