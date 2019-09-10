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Спорт

Кыргызстанка выиграла бронзу на чемпионате Западной Азии по шахматам

Фото Милана Турпанова. Алия Шарабидинова на чемпионате Западной Азии

Кыргызстанка Алия Шарабидинова сегодня выиграла бронзу на чемпионате Западной Азии по шахматам. Об этом сообщил сайт chess-results.com.

Турнир проходит 5-10 сентября в Нью-Дели (Индия). Медали разыгрываются в восьми возрастных группах. Алия Шарабидинова выступает в самой младшей — до шести лет. В состязаниях по классическим шахматам она в девяти турах набрала шесть очков и заняла третье место.

Кроме того, Алия стала пятой в дисциплине быстрые шахматы. Вечером она выступит в заключительном виде программы — блице.
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