В Кыргызстане определились чемпионы по дуатлону

В Кыргызстане накануне определились чемпионы страны по дуатлону. Об этом сообщили организаторы чемпионата.

В состязаниях, прошедших в Чуйской области, участвовали 99 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана и России.

В номинации «спринт» надо было пробежать 2,5 километра, проехать на велосипеде 20 километров и пробежать еще 5 километров. Среди мужчин чемпионами стали Александр Требунский (возрастная группа 16-29 лет), Аслан Абдрахманов (30-39 лет), Рустам Абдурафиев (40-49 лет) и Анатолий Кудашкин (старше 50 лет). Среди женщин победили Алена Пучкина (16-29 лет), Юлия Фернас (30-39 лет) и Асель Алканова (40-49 лет).

В номинации «суперспринт» нужно было пробежать 2,5 километра, проехать 10 километров и пробежать 1,25 километра. Среди юношей лучшим стал Руслан Бурдюков, среди девушек — Милана Приходько.