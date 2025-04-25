18:34
USD 87.45
EUR 99.28
RUB 1.06
Общество

Соревнования по дуатлону. В Бишкеке частично перекроют дороги

В Бишкеке частично перекроют дороги в связи с соревнованиями по дуатлону. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

  • С 12.00 26 апреля до 15.00 27 апреля частично перекроют улицу Валиханова (две полосы западной стороны).
  • 27 апреля с 5.30 до 15.00 перекроют улицу Валиханова (восточная сторона полностью) от улицы Анкара до проспекта Шабдана Баатыра, улицу Шабдана Баатыра от улицы Валиханова до улицы Ауэзова (южная сторона), съезд с улицы Льва Толстого на улицу Валиханова.

Въезд на парковку ночного клуба Promzona будет доступен во время старта.

Перекрытие связано с соревнованиями по дуатлону, которые пройдут в столице в рамках развития триатлона и циклических видов спорта в стране и приурочены к празднованию Дня города.

Дуатлон— это комбинированный вид спорта, включающий бег, велогонку и снова бег, который требует от участников высокой выносливости, переключения между дисциплинами и быстрой адаптации.

Организаторами мероприятия выступают департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии и Федерация триатлона.

В соревнованиях примут участие дети, подростки, юниоры, взрослые и параспортсмены. Каждая категория проходит свою дистанцию. Все финишеры получат медали, а победители — призы и памятную символику.

Муниципалитет просит с пониманием отнестись к ситуации и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327364/
просмотров: 1179
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке временно изменены схемы движения трех автобусных маршрутов
Школе, собравшей больше всего батареек, построят новую спортивную площадку
Земельная амнистия в Бишкеке. Мэрия продолжает прием заявлений
Мэрия Бишкека штрафует горожан, сливающих сточные воды в водоотводную систему
Частично изменена схема движения автобуса № 34
Мэр Бишкека рассказал об итогах зимнего отопительного сезона
Весна в Бишкеке. Мэрия поделилась фотографиями цветущего города
В Бишкеке обновляют ирригационные системы
Мэрия не планирует расширение дорог в Чон-Арыке в ближайшие годы
Мэрия демонтирует бар «111» над рекой Ала-Арчой
Популярные новости
На&nbsp;репетиции парада Победы в&nbsp;Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300 На репетиции парада Победы в Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300
Майские праздники. О&nbsp;режиме работы больниц рассказали в&nbsp;Минздраве Майские праздники. О режиме работы больниц рассказали в Минздраве
Землетрясение в&nbsp;Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие Землетрясение в Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие
В&nbsp;Бишкеке запускается новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;80 В Бишкеке запускается новый автобусный маршрут № 80
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; усиливает экспертное сообщество участников НПС &laquo;Элкарт&raquo; ЗАО «МПЦ» усиливает экспертное сообщество участников НПС «Элкарт»
Девелопер RCA Living и&nbsp;50&nbsp;агентств недвижимости подписали соглашение Девелопер RCA Living и 50 агентств недвижимости подписали соглашение
KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в&nbsp;Кыргызстане KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в Кыргызстане
O!Bank становится ближе&nbsp;&mdash; больше точек, больше возможностей O!Bank становится ближе — больше точек, больше возможностей
25 апреля, пятница
18:30
26 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 26 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:19
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Туркменистан
18:08
Риск завоза малярии. Кыргызстанцев просят соблюдать меры предосторожности
17:46
Камчыбек Ташиев призвал молодежь заниматься спортом и показал свой термокостюм
17:13
Тендер на покупку ста лифтов для Бишкека объявлен в Кыргызстане