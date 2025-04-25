Соревнования по дуатлону. В Бишкеке частично перекроют дороги

В Бишкеке частично перекроют дороги в связи с соревнованиями по дуатлону. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

С 12.00 26 апреля до 15.00 27 апреля частично перекроют улицу Валиханова (две полосы западной стороны).

27 апреля с 5.30 до 15.00 перекроют улицу Валиханова (восточная сторона полностью) от улицы Анкара до проспекта Шабдана Баатыра, улицу Шабдана Баатыра от улицы Валиханова до улицы Ауэзова (южная сторона), съезд с улицы Льва Толстого на улицу Валиханова.

Въезд на парковку ночного клуба Promzona будет доступен во время старта.

Перекрытие связано с соревнованиями по дуатлону, которые пройдут в столице в рамках развития триатлона и циклических видов спорта в стране и приурочены к празднованию Дня города.

Дуатлон— это комбинированный вид спорта, включающий бег, велогонку и снова бег, который требует от участников высокой выносливости, переключения между дисциплинами и быстрой адаптации.

Организаторами мероприятия выступают департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии и Федерация триатлона.

В соревнованиях примут участие дети, подростки, юниоры, взрослые и параспортсмены. Каждая категория проходит свою дистанцию. Все финишеры получат медали, а победители — призы и памятную символику.

Муниципалитет просит с пониманием отнестись к ситуации и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного.