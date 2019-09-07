Жительнице Кок-Таша, отметившей 80-летие матчем, подарили футболку сборной

Фирменную футболку национальной сборной и мяч с подписями всех игроков подарила Федерация футбола жительнице села Кок-Таш Тажи Бабаяровой. Вместо традиционного застолья она решила отпраздновать 80-летний юбилей футбольным матчем среди женщин села. Ролик разместил телеканал «Настоящее время».

«После того как увидели ролик с матча, решили сделать подарок. Специально для юбиляра изготовили футболку сборной команды с номером 80 и ее фамилией, а игроки подписали мяч», — отметила начальник пресс-службы Федерации футбола Наталья Угрюмова.

Фото читателя. Фирменная футболка и мяч с подписями игроков для юбиляра

По данным канала, женщины отдаленного села Кок-Таш в Кыргызстане уже несколько месяцев играют в футбол и хотят вызвать на дуэль соседние поселки.