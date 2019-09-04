Международная федерация футбола (ФИФА) вчера представила официальную эмблему чемпионата мира — 2022, презентация логотипа прошла в Катаре и 23 городах мира. Об этом сообщило РИА Новости.

Эмблема из белых переплетенных двоек на бордовом фоне напоминает традиционный рисунок хной на руках восточных женщин. Она появилась ровно в 20.22 по катарскому времени (23.22 по Бишкеку) на шести зданиях катарской столицы, включая МВД, и на входящей в список объектов ЮНЕСКО крепости Зубара на северо-западе эмирата.

Фото © AFP 2019. Презентация эмблемы чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре

В это же самое время представление эмблемы ЧМ-2022 прошло на Таймс-Сквер в Нью-Йорке, на Северном вокзале в Париже, на железнодорожной станции в Берлине, на площади Лестер-сквер в Лондоне, площади Кальяо в центре Мадрида, на Арке мира (Arco dela pace) в Милане.

Катар станет первой арабской страной, которая примет чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет в ноябре-декабре 2022 года.