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Спорт

Кыргызстанцы потратили меньше минуты для победы на турнире по кулатуу эртаймаш

Фото WEF. Эпизод турнира WEF 87 Proffight 37 по кулатуу эртаймаш

В Баткене прошел международный турнир WEF 87 Proffight 37 среди профессионалов по кулатуу эртаймаш. Об этом сообщила всемирная федерация данного вида спорта (WEF).

Турнир посвятили Дню независимости Кыргызстана. В программе было 23 боя с участием спортсменов из КР, Таджикистана и Узбекистана. Из них 17 завершилось уже в первом раунде ввиду технического нокаута, удушающего или болевого приема, либо отказа одного из спортсменов продолжать бой. Абдрасул Каратаев одолел своего соперника за 19 секунд, Альберт Осорбеков — за 22, Акжол Алимкулов — за 24, Искендер Тилеков — за 40, Манас Эркул уулу — за 41, а Сулейманкул Юлдашев — за 51.

В первом раунде также выиграли Кубаныч Тухтаралиев, Абылкасым Якупов, Эмильбек Абытов, Алишер уулу Ильдарбек, Каныбек уулу Тынчтык, Бекболсун Мамытов, Бекзат Исаков, Жаннатбек Борошов, Толкунбек Маматов и Келдибек уулу Азизбек. В остальных боях взяли верх Адилет Ашимов, Санжар Ажибаев, Улан Жалилов, Дамир Мамытов и Жолдошбай уулу Мыйзам (все из КР).
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