«Дордой» и «Кара-Балта» победили в 20-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу

Команды «Дордой» и «Кара-Балта» победили в 20-м туре Кыргызской премьер-лиги. Матчи прошли 30 и 31 августа.

«Дордой» со счетом 3:0 одолел «Абдыш-Ату». Эрнист Батырканов отличился на 39-й, 59-й и 64-й минутах.

«Кара-Балта» обыграла «Алгу» — 2:1. У победителей забили Атай Джакыпбаев (35-я минута) и Станислав Геращенко (62-я), у проигравших — Рахмет Шерметов (82-я).

Поединки «Нефтчи» — «Алай» и «Академия-Лидер» — «Илбирс» перенесли.

По итогам тура «Алай» (46 очков) остался на первом месте. За ним идут «Дордой» (41) и «Абдыш-Ата» (30). Игры следующего тура состоятся 14-15 сентября.