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Спорт

Легендарный боец UFC устроил пьяную драку и побывал в нокауте

Фото из интернета. Би Джей Пенн

Бывший чемпион UFC в легком весе американец Би Джей Пенн устроил очередную пьяную драку в одном из баров на Гавайских островах. Об этом сообщил информационный портал TMZ.

По его данным, боец UFC поссорился с мужчиной в баре во время концерта. Выяснение отношений продолжилось на улице, где профессиональный спортсмен получил сильный удар в челюсть и упал.

Как отметило TMZ, на этом драка не закончилась. На другом видео есть момент, как член Зала славы UFC повалил неизвестного противника на землю и бьет по голове кулаками.

Как отмечает издание, это не первый случай, когда 40-летний Би Джей Пенн хоронит свою репутацию в пьяных драках. В июне он подрался в стриптиз-клубе с вышибалой.

Би Джей Пенн должен в ближайшее время выйти на ринг против Ника Ленца, но дата пока не назначена. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой станет последним в карьере легендарного бойца.
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