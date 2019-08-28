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Спорт

В Сербии футболисты устроили потасовку после пропущенного гола

Фото из интернета. Мяч в сетке ворот. Иллюстративное фото

Матч пятого тура второй сербской лиги между клубами «Металац» и «Бачка» отметился массовой потасовкой между футболистами. Об этом сообщило РИА Новости.

В первом тайме один из игроков «Бачки» получил повреждение, оказавшись на газоне, но футболисты команды соперника не стали выбивать мяч за пределы поля, а отправили его вперед.

В итоге форвард «Металаца» вышел один на один с голкипером и поразил ворота, чем привел в ярость игроков и тренерский штаб противника. Футболисту даже пришлось убегать от разъяренных игроков «Бачки».

Главному арбитру по итогам драки пришлось показать три красные карточки. «Металац» одержал победу в матче со счетом 2:0.
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