В Сербии футболисты устроили потасовку после пропущенного гола

Матч пятого тура второй сербской лиги между клубами «Металац» и «Бачка» отметился массовой потасовкой между футболистами. Об этом сообщило РИА Новости.

В первом тайме один из игроков «Бачки» получил повреждение, оказавшись на газоне, но футболисты команды соперника не стали выбивать мяч за пределы поля, а отправили его вперед.

В итоге форвард «Металаца» вышел один на один с голкипером и поразил ворота, чем привел в ярость игроков и тренерский штаб противника. Футболисту даже пришлось убегать от разъяренных игроков «Бачки».

En seconde division serbe, un quiproquo entre Metalac et Bačka se termine en générale. pic.twitter.com/78g95ktJiI — Lazar van Parijs (@LazarVP) August 26, 2019

Главному арбитру по итогам драки пришлось показать три красные карточки. «Металац» одержал победу в матче со счетом 2:0.