Сдаться за 11 секунд: израильский боец победил невероятным болевым приемом

На турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) израильский боец смешанного стиля Авив Гозали победил белоруса Эдуарда Муравицкого и установил рекорд по продолжительности поединка. Бой завершился невероятным болевым приемом, сообщило РИА Новости.

Авиву Гозали потребовалось всего 11 секунд, чтобы соперник сдался. Сразу после старта поединка израильтянин резко проскользнул Эдуарду Муравицкому в ноги и взял на болевой прием.

11 seconds was all it took for Aviv Gozali!



Aviv locks in the fastest sub in Bellator history with this beautiful heel hook! #Bellator225 pic.twitter.com/fRDJoXIrjo — Bellator MMA (@BellatorMMA) August 24, 2019

Для Авива Гозали это третий поединок на профессиональном уровне. Он одержал победы во всех боях, заставляя противников сдаваться.