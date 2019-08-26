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Спорт

Сдаться за 11 секунд: израильский боец победил невероятным болевым приемом

Фото © Instagram. Авив Гозали

На турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) израильский боец смешанного стиля Авив Гозали победил белоруса Эдуарда Муравицкого и установил рекорд по продолжительности поединка. Бой завершился невероятным болевым приемом, сообщило РИА Новости.

Авиву Гозали потребовалось всего 11 секунд, чтобы соперник сдался. Сразу после старта поединка израильтянин резко проскользнул Эдуарду Муравицкому в ноги и взял на болевой прием.

Для Авива Гозали это третий поединок на профессиональном уровне. Он одержал победы во всех боях, заставляя противников сдаваться.
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