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Спорт

Александр Овечкин силовым приемом выкинул соперника на скамейку запасных

Фото © REUTERS/Stephen R. Sylvanie. Александр Овечкин в матче с «Вегас Голден Найтс»

Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом во время матча регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщило РИА Новости.

В первом периоде встречи Александр Овечкин столкнулся с защитником хозяев Нейтом Шмидтом и отправил его силовым приемом за борт площадки прямо на скамейку запасных «Вегаса».

Матч завершился победой «Вегаса» со счетом 3:2. Александр Овечкин не отметился результативными действиями.
Ссылка: https://24.kg/sport/144106/
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