Александр Овечкин силовым приемом выкинул соперника на скамейку запасных

Фото © REUTERS/Stephen R. Sylvanie. Александр Овечкин в матче с «Вегас Голден Найтс»

Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом во время матча регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщило РИА Новости.

В первом периоде встречи Александр Овечкин столкнулся с защитником хозяев Нейтом Шмидтом и отправил его силовым приемом за борт площадки прямо на скамейку запасных «Вегаса».

back to your bench, nate pic.twitter.com/tC6xtT9QLc — Washington Capitals (@Capitals) February 17, 2020

Матч завершился победой «Вегаса» со счетом 3:2. Александр Овечкин не отметился результативными действиями.