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Спорт

Вратари подрались в матче НХЛ впервые с 2016 года

Фото из интернета. Драка вратарей «Эдмонтона» и «Калгари»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Калгари Флэймз» и «Эдмонтоном Ойлерз» произошла массовая драка, в которой участвовали и вратари обеих команд. Об этом сообщило РИА Новости.

В концовке первого периода нападающий гостей Сэм Ганье попытался добить шайбу, которую уже зафиксировал вратарь «Калгари» Кэм Тальбо. Канадский голкипер оказался недоволен действиями соперника и завязалась потасовка.

Арбитрам встречи удалось погасить конфликт, но вскоре к центру площадки направился вратарь «Эдмонтона» Майк Смит, который вступил в драку с Тальбо. В итоге обоих голкиперов удалили до конца матча.

Драка вратарей в матче между «Калгари» и «Эдмонтоном» стала первой схваткой голкиперов с 2016 года, когда на льду сошлись Райан Миллер из «Ванкувера Кэнакс» и Фредерик Андерсен из «Торонто Мэйпл Лифс».

Матч завершился победой «Эдмонтона» со счетом 8:3.
Ссылка: https://24.kg/sport/142437/
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