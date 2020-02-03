Вратари подрались в матче НХЛ впервые с 2016 года

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Калгари Флэймз» и «Эдмонтоном Ойлерз» произошла массовая драка, в которой участвовали и вратари обеих команд. Об этом сообщило РИА Новости.

В концовке первого периода нападающий гостей Сэм Ганье попытался добить шайбу, которую уже зафиксировал вратарь «Калгари» Кэм Тальбо. Канадский голкипер оказался недоволен действиями соперника и завязалась потасовка.

Арбитрам встречи удалось погасить конфликт, но вскоре к центру площадки направился вратарь «Эдмонтона» Майк Смит, который вступил в драку с Тальбо. В итоге обоих голкиперов удалили до конца матча.

All hell breaks loose in the Battle of Alberta, including a goalie fight between Mike Smith and Cam Talbot pic.twitter.com/7YRcWnFbEx — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 2, 2020

Драка вратарей в матче между «Калгари» и «Эдмонтоном» стала первой схваткой голкиперов с 2016 года, когда на льду сошлись Райан Миллер из «Ванкувера Кэнакс» и Фредерик Андерсен из «Торонто Мэйпл Лифс».

Матч завершился победой «Эдмонтона» со счетом 8:3.