Вратарь спас команду, забив гол на последней минуте

Мексиканский футбольный клуб «Тигрес» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ благодаря голу своего вратаря. Об этом сообщило РИА Новости.

«Тигрес» дома играл с командой «Альянс» из Сальвадора. Первая встреча команд в рамках 1/8 финала турнира завершилась победой «Альянса» со счетом 2:1. Мексиканцам удалось забить три мяча в ворота соперника уже к середине первого тайма, но вскоре счет стал 3:2.

Для выхода в четвертьфинал турнира «Тигресу» нужен был еще один забитый мяч. На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную «Альянса». В итоге голкиперу удалось забить точным ударом головой и вывести «Тигрес» в следующий раунд Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

¡Grítenlo con nosotros!



Disfruta el gol del @PatonGuzman de nuevo.



pic.twitter.com/Po6eO2wIBT — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) February 27, 2020

Науэль Гусман выступает за «Тигрес» с 2014 года. Пять лет назад вратарь стал чемпионом Мексики.