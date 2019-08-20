Полузащитник сборной Кыргызстана по футболу будет играть в турецком клубе

Полузащитник сборной Кыргызстана по футболу Алимардон Шукуров подписал контракт с клубом «Болуспор» из Первой лиги чемпионата Турции. Об этом сообщили в Федерации футбола Кыргызстана.

Срок соглашения рассчитан на два года с правом продления на год.

19-летний Алимардон Шукуров ранее играл за кантский клуб «Абдыш-Ата» и провел два матча за национальную сборную страны.

«Болуспор» непрерывно выступает в Первой лиге чемпионата Турции с 2008 года. В Высшей лиге команда последний раз выступала в 1992-м. В прошлом сезоне «Болуспор» занял девятое место.