Подошел, ударил, забил. В Англии исполнили самый неспешный пенальти года

Матч третьего тура английского Чемпионшипа (вторая лига) между «Барнсли» и «Чарльтона» может претендовать на звание лучшей игры тура. Упорная борьба завершилась со счетом 2:2, сообщило РИА Новости.

Ключевым эпизодом встречи стал пенальти, назначенный в ворота «Барнсли» на 89-й минуте. Удар с 11-метровой точки исполнил форвард «Чарльтона» Лайл Тейлор.

Нападающий под свист трибун прогулочной походкой подошел к точке и метко пробил в угол. Смотреть на подобное хладнокровное исполнение можно бесконечно.

«Чарльтон» после трех игр имеет семь очков и идет на втором месте в таблице. «Барнсли» имеет в активе четыре очка и делит 14-ю позицию.