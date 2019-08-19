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Спорт

Кыргызская премьер-лига. Лидеры неожиданно терпят поражения

В Кыргызской премьер-лиге 17 и 18 августа прошли поединки 17-го тура.

Идущий первым в турнирной таблице «Алай» на своем поле неожиданно уступил «Алге» — 0:1. Гол забил Рахмет Шерметов.

«Дордой» мог сократить отставание от «Алая», но столь же внезапно проиграл «Илбирсу» — 2:5. У «Дордоя» забили Эрнист Батырканов (25-я минута) и Муролим Ахмедов (78-я минута), У «Илбирса» — Абай Боколеев (3-я, 46-я и 57-я минуты), Кадырбек Шаарбеков (63-я минута) и Семетей Данияров (82-я минута).

«Абдыш-Ата» одолела «Академию-Лидер» — 2:1. У победителей отличились Жакып Алиев (31-я минута) и Максат Алыгулов (57-я минута), у проигравших — Хусан Рашидов (71-я минута).

«Нефтчи» с таким же счетом победил «Кара-Балту». За «Нефтчи» забили Арген Жуматаев (4-я минута) и Аброр Кыдыралиев (20-я минута), за «Кара-Балту» — Станислав Геращенко (83-я минута).

Тройку лидеров по-прежнему составляют «Алай» (40 очков), «Дордой» (35) и «Абдыш-Ата» (27). Следующий тур намечен на 21 августа.
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