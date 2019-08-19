Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

Отношения выясняют сборные Непала, Афганистана, Бангладеш, Кыргызстана, Мальдивских островов, Туркменистана и Узбекистана. У нашей команды хороший опыт участия в данном турнире: в 2017-м она стала чемпионом, в 2018-м — бронзовым призером.

19-24 августа. Международные соревнования Bishkek Sunrise Open — 2 по теннису. Бишкек, клуб Olympus

Это второй подряд крупный теннисный турнир в Бишкеке. Предыдущий проходил на прошлой неделе. Играют более 80 спортсменов из 10 стран.

19-24 августа. Международные соревнования Issyk-Kul Open по шахматам. Чолпон-Ата

Запланированы состязания среди детей (до 7, 9, 11, 13, 15, 17 лет) и взрослых. Ожидается участие спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

21 августа. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 18-й тур

«Абдыш-Ата» — «Кара-Балта»,

«Алай» — «Академия-Лидер»,

«Алга» — «Дордой»,

«Илбирс» — «Нефтчи».

21-25 августа. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Сегед (Венгрия)

На этом турнире разыгрываются путевки на Олимпийские игры — 2020. Кыргызстан представляют два спортсмена.

23 августа. Футбольный матч ко Дню государственного флага России. Бишкек, КГАФКиС, 19.00

На поле выйдут команды авиабазы «Кант» и «Арт-футбол». За первую сыграют российские летчики, за вторую — артисты Кыргызстана.

23-29 августа. Международные соревнования на кубок президента Казахстана по футболу. Нур-Султан

Звание сильнейшей оспаривают юношеские сборные Казахстана, Армении, Кыргызстана, Литвы и Таджикистана.

24 августа. Международные соревнования WEF 86 Selection 28 по кулатуу эртаймаш. Ат-Баши

Участвуют профессиональные бойцы из Кыргызстана и ближнего зарубежья.

24 августа. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 19-й тур

«Алай» — «Абдыш-Ата»,

«Алга» — «Академия-Лидер».

25 августа. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 19-й тур

«Кара-Балта» — «Илбирс».

25-31 августа. Чемпионат мира по дзюдо. Токио (Япония)

На татами выйдут около 880 спортсменов из 150 стран, в том числе девять кыргызстанцев.