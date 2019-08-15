«Ливерпуль» вырвал у «Челси» победу в матче за Суперкубок УЕФА

«Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА и в четвертый раз в истории стал обладателем трофея. Об этом сообщило РИА Новости.

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Стамбуле, завершилось со счетом 2:2 (1:1 после основного времени матча). В составе «Ливерпуля» дубль оформил Садио Мане (на 48-й и 95-й минутах), у «Челси» отличились Оливье Жиру (36) и Жоржиньо (101, пенальти).

В серии послематчевых пенальти сильнее оказались игроки «Ливерпуля» — 5:4.

Впервые в истории на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд работала женщина-арбитр — француженка Стефани Фраппар. По ходу встречи она дважды отменяла голы «Челси» из-за положения вне игры.

Ранее «Ливерпуль» выигрывал Суперкубок УЕФА в 1977, 2001 и 2005 годах.