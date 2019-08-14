23:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызская премьер-лига. «Алай» и «Дордой» выиграли очередные матчи

«Алай» и «Дордой» победили в 16-м туре Кыргызской премьер-лиги. Матчи прошли 14 августа.

«Алай» взял верх над «Илбирсом» — 1:0. Результативный удар нанес Орбели Амбарцумян (84-я минута).

«Дордой» с таким же счетом обыграл «Кара-Балту». Отличился Бекжан Сагынбаев (25-я минута).

«Нефтчи» был сильнее «Академии-Лидер» — 3:0. Два мяча забил Эльдар Молдожунусов (61-я и 83-я минута), один — Темирлан Мамазакиров (90-я минута).

«Алга» одолела «Абдыш-Ату» — 4:3. У «Алги» отличились Азиз Келдияров (22-я и 71-я минута), Ислам Межитов (33-я минута) и Сардорбек Соибов (84-я минута), у «Абдыш-Аты» — Эламан Мамытов (17-я минута), Давлятжан Баратов (74-я минута) и Максат Алыгулов (92-я минута).

Лидеры чемпионата «Алай» (40 очков) и «Дордой» (35 очков) все больше отрываются от преследователей. За третье место идет серьезная борьба. Пока его занимает «Абдыш-Ата» (24 очка). Поединки следующего тура пройдут 17-18 августа.
Ссылка:
просмотров: 100
Версия для печати
Материалы по теме
«Дордой» и «Нефтчи» выиграли первые полуфиналы Кубка Кыргызстана по футболу
Роберто Карлос повторил свой знаменитый чудо-гол со штрафного
Кыргызская премьер-лига. В четырех матчах команды забили 25 голов
Трансферный рекорд установил футбольный клуб «Манчестер Юнайтед»
Болельщики «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» устроили массовую драку
Трех кыргызстанцев пожизненно отстранили от футбола
Футболист Мирлан Мурзаев: В отборе на ЧМ хочу преподнести сборной Японии сюрприз
Сборная Кыргызстана по футболу сохранила 95-е место в рейтинге ФИФА
Матч осужденных. Как Кокорин и Мамаев играют в футбол на зоне
Повезло с группой? Кыргызстан узнал соперников по отбору на ЧМ по футболу
Популярные новости
Скандал на&nbsp;турнире по&nbsp;ММА в&nbsp;Донецке. Кыргызстанец назвал судейство нечестным Скандал на турнире по ММА в Донецке. Кыргызстанец назвал судейство нечестным
Валентина Шевченко взяла реванш у&nbsp;Лиз Кармуш и&nbsp;защитила титул чемпионки UFC Валентина Шевченко взяла реванш у Лиз Кармуш и защитила титул чемпионки UFC
Хочу быть первым межгендерным. Валентине Шевченко бросил вызов чемпион UFC Хочу быть первым межгендерным. Валентине Шевченко бросил вызов чемпион UFC
Будь осторожен со&nbsp;своими желаниями. Валентина Шевченко ответила Генри Сехудо Будь осторожен со своими желаниями. Валентина Шевченко ответила Генри Сехудо
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; установил первое уличное пианино в&nbsp;Бишкеке для всех желающих «Бакай Банк» установил первое уличное пианино в Бишкеке для всех желающих
Elite House никогда не&nbsp;оставляет дольщиков без внимания Elite House никогда не оставляет дольщиков без внимания
Лето на&nbsp;Иссык-Куле на&nbsp;высоких скоростях с&nbsp;тарифом &laquo;Сонун&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Лето на Иссык-Куле на высоких скоростях с тарифом «Сонун» от Кыргызтелекома
&laquo;Переходи на&nbsp;О! СТУДЕНТ+&raquo; стал еще круче! Теперь 20&nbsp;ГБ скоростного интернета! «Переходи на О! СТУДЕНТ+» стал еще круче! Теперь 20 ГБ скоростного интернета!