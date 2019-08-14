Кыргызская премьер-лига. «Алай» и «Дордой» выиграли очередные матчи

«Алай» и «Дордой» победили в 16-м туре Кыргызской премьер-лиги. Матчи прошли 14 августа.

«Алай» взял верх над «Илбирсом» — 1:0. Результативный удар нанес Орбели Амбарцумян (84-я минута).

«Дордой» с таким же счетом обыграл «Кара-Балту». Отличился Бекжан Сагынбаев (25-я минута).

«Нефтчи» был сильнее «Академии-Лидер» — 3:0. Два мяча забил Эльдар Молдожунусов (61-я и 83-я минута), один — Темирлан Мамазакиров (90-я минута).

«Алга» одолела «Абдыш-Ату» — 4:3. У «Алги» отличились Азиз Келдияров (22-я и 71-я минута), Ислам Межитов (33-я минута) и Сардорбек Соибов (84-я минута), у «Абдыш-Аты» — Эламан Мамытов (17-я минута), Давлятжан Баратов (74-я минута) и Максат Алыгулов (92-я минута).

Лидеры чемпионата «Алай» (40 очков) и «Дордой» (35 очков) все больше отрываются от преследователей. За третье место идет серьезная борьба. Пока его занимает «Абдыш-Ата» (24 очка). Поединки следующего тура пройдут 17-18 августа.