16:33
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Скандал на турнире по ММА в Донецке. Кыргызстанец назвал судейство нечестным

Кыргызстанец остался недоволен судейством своего боя на международном турнире VFC 2 по смешанным единоборствам.

Турнир прошел 11 августа в Донецке. Участвовали бойцы-профессионалы из шести стран. В программе было 12 боев, в четырех из которых выступали наши спортсмены.

Скандальным получилось противостояние в весе 61 кг между Алимарданом Абдыкааровым и хозяином октагона Александром Подлесным. Они провели три раунда по 5 минут, и победу судьи единогласно отдали Подлесному.

«Я забрал второй и третий раунды, а проиграл только первый. Все подтвердят! Просто он местный боец, поэтому судьи отдали ему победу. Это нечестно и некрасиво», — сказал Алимардан после боя. Главный судья предложил подать протест, но спортсмен не захотел покидать октагон. Организаторам пришлось его уговаривать.

В категории 77 кг Манас Имаров во втором раунде удушающим приемом победил представителя Армении Арсена Нерсесяна.

Белек Алиев (70 кг) и Аскар Беделов (84 кг) свои поединки проиграли досрочно.

Похожий случай произошел в 2017-м на турнире в России. Дастан Шаршеев был недоволен судейством своего боя, выступил с речью и отказался покидать ринг.
Ссылка:
просмотров: 3541
Версия для печати
Материалы по теме
Валентина Шевченко взяла реванш у Лиз Кармуш и защитила титул чемпионки UFC
Антонина Шевченко досрочно победила спортсменку из Чехии на турнире UFC
Кыргызстанец выиграл чемпионский пояс на международном турнире по ММА
Кыргызстанцы выиграли 13 боев на международном турнире по кулатуу эртаймаш
Невероятный нокаут: боец ММА за пять секунд уничтожил соперника
Валентина Шевченко нокаутировала американку и защитила титул чемпионки UFC
Звезда ММА Кямран Аббасов: Заставил бойца из Бразилии убегать от меня
Кыргызстанец нокаутировал соперника на турнире One FC по ММА в Индонезии
Бойцы из Кыргызстана победили на международном турнире по ММА
Девушка — боец MMA избила мужчину за неприличные жесты
Популярные новости
Роберто Карлос повторил свой знаменитый чудо-гол со&nbsp;штрафного Роберто Карлос повторил свой знаменитый чудо-гол со штрафного
Валентина Шевченко взяла реванш у&nbsp;Лиз Кармуш и&nbsp;защитила титул чемпионки UFC Валентина Шевченко взяла реванш у Лиз Кармуш и защитила титул чемпионки UFC
Борцы из&nbsp;Кыргызстана выиграли четыре медали на&nbsp;турнире Гран-при в&nbsp;Грузии Борцы из Кыргызстана выиграли четыре медали на турнире Гран-при в Грузии
Ошский EREM победил клуб из&nbsp;Кореи во&nbsp;втором туре чемпионата Азии по&nbsp;футзалу Ошский EREM победил клуб из Кореи во втором туре чемпионата Азии по футзалу
Бизнес
В&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; состоялось внеочередное общее собрание акционеров В ОАО «Кыргызтелеком» состоялось внеочередное общее собрание акционеров
Новые магазины O!Store и&nbsp;СКИДКИ на&nbsp;аксессуары для мобильных! Новые магазины O!Store и СКИДКИ на аксессуары для мобильных!
MegaCom поддержал чемпионат мира по&nbsp;бильярду в&nbsp;дисциплине &laquo;свободная пирамида&raquo; MegaCom поддержал чемпионат мира по бильярду в дисциплине «свободная пирамида»
Официальное опровержение&nbsp;О! в&nbsp;ответ на&nbsp;заявление MegaCom Официальное опровержение О! в ответ на заявление MegaCom