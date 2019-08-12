Скандал на турнире по ММА в Донецке. Кыргызстанец назвал судейство нечестным

Кыргызстанец остался недоволен судейством своего боя на международном турнире VFC 2 по смешанным единоборствам.
Турнир прошел 11 августа в Донецке. Участвовали бойцы-профессионалы из шести стран. В программе было 12 боев, в четырех из которых выступали наши спортсмены.
Скандальным получилось противостояние в весе 61 кг между Алимарданом Абдыкааровым и хозяином октагона Александром Подлесным. Они провели три раунда по 5 минут, и победу судьи единогласно отдали Подлесному.
«Я забрал второй и третий раунды, а проиграл только первый. Все подтвердят! Просто он местный боец, поэтому судьи отдали ему победу. Это нечестно и некрасиво», — сказал Алимардан после боя. Главный судья предложил подать протест, но спортсмен не захотел покидать октагон. Организаторам пришлось его уговаривать.
В категории 77 кг Манас Имаров во втором раунде удушающим приемом победил представителя Армении Арсена Нерсесяна.
Белек Алиев (70 кг) и Аскар Беделов (84 кг) свои поединки проиграли досрочно.
Похожий случай произошел в 2017-м на турнире в России. Дастан Шаршеев был недоволен судейством своего боя, выступил с речью и отказался покидать ринг.