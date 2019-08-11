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Спорт

Шахматисты из Кыргызстана завоевали серебро на Всемирных интеллектуальных играх

Шахматисты из Кыргызстана завоевали серебро на Всемирных юношеских интеллектуальных играх. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

В состязаниях участвовал 21 спортсмен из Южной Кореи, Кыргызстана, Лаоса и Монголии. Они провели шесть туров. Среди юношей (до 23 лет) Тагир Таалайбеков одержал пять побед и занял второе место. Среди девушек (до 18 лет) Зарина Усупбекова выиграла четыре партии и тоже стала второй.

Игры проходят 9-11 августа в Пхенчхане (Южная Корея). Кроме шахмат, в программе турниры по абакусу и го.
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