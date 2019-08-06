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Спорт

Трансферный рекорд установил футбольный клуб «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» на своем сайте объявил о подписании контракта с защитником «Лестер Сити» и сборной Англии Гарри Магуайром. По сообщениям британских СМИ, «красные дьяволы» заплатили за его трансфер рекордную для защитника сумму.

из интернета
Фото из интернета. Гарри Магуайр

Гарри Магуайр подписал шестилетний контракт с клубом. Футболист отметил, что наслаждался временем в «Лестере», и поблагодарил предыдущий клуб.

«Однако когда «Манчестер Юнайтед» стучится в дверь, это невероятная возможность», — говорит англичанин.

Официально сумма трансфера не называется. На сайте «Лестера» указано, что клуб принял рекордное в своей истории предложение.
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