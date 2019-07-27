Рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира составил Forbes. Большинство из первой десятки — американские.

Самым дорогим, по данным издания, является клуб лиги американского футбола «Даллас Ковбойс». Его стоимость оценили в $5 миллиардов.

Далее следуют бейсбольная команда «Нью-Йорк Янкис» ($4,6 миллиарда) и испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» ($4,24 миллиарда).

В первую пятерку вошли также футбольная команда «Барселона» ($4,02 миллиарда), звездой которой является аргентинец Лионель Месси, и баскетбольный «Нью-Йорк Никс» ($4 миллиарда).

Фото Reuters/Feline Lim. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед»

На шестом месте оказался еще один футбольный клуб из Европы — английский «Манчестер Юнайтед». Его стоимость оценили в $3,81 миллиарда.

Далее в десятке самых дорогих спортивных клубов мира только американские команды: «Нью-Ингленд Пэтриотс» (американский футбол, $3,8 миллиарда), «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол, $3,7 миллиарда), «Голден Стэйт Уорриорз» (баскетбол, $3,5 миллиарда) и «Нью-Йорк Джайентс» (американский футбол, $3,3 миллиарда).