Илон Маск теряет состояние, но еще в тройке самых богатых людей мира

Предприниматель Илон Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg. Его состояние упало на фоне снижения стоимости возглавляемой им компании Tesla, сообщил ТАСС.

По оценкам Bloomberg, которое составляет рейтинг богатейших людей мира, состояние Маска к вечеру понедельника снизилось до $160,6 миллиарда. Таким образом в борьбе за вторую строчку рейтинга его обошел генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с состоянием $161,2 миллиарда.

Первую позицию в списке уверенно удерживает с $190 миллиардами глава корпорации Amazon Джефф Безос.

Агентство подчеркивает, что состояние Маска снижается на фоне падения акций производителя электромобилей Tesla. По оценкам Bloomberg, за последние два месяца капитализация компании упала почти на 20 процентов в связи с нехваткой запасов полупроводников, а также из-за высокой конкуренции со стороны производителей автомобилей, работающих на горючем.

Илон Маск впервые поднялся на первую строчку в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg в январе 2021 года на фоне того, что акции Tesla за год выросли более чем на 750 процентов. Тогда состояние предпринимателя оценивали в $184 миллиарда, а позднее оно выросло до $190 миллиардов. В конце февраля он опустился на вторую строчку рейтинга, уступив Безосу.