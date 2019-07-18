Матч осужденных. Как Кокорин и Мамаев играют в футбол на зоне

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приняли участие в футбольном матче в колонии. Видео появилось на странице Mash в «ВКонтакте».

На кадрах видно, как спортсмены играют вместе с другими осужденными.

При этом начальник колонии Сергей Плясов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что футболисты находятся в штрафном изоляторе и не могли участвовать в матче. «Все вопросы в пресс-службу УФСИН. В футбол они не играли», — отметил он.

13 июня Московский городской суд приговорил Александра Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Футболистов этапировали в колонию в Белгородской области.

Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание их под стражей неоднократно продлевалось. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.