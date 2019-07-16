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Спорт

Нападающий сборной России Артем Дзюба показал, как будет выглядеть в старости

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба с помощью специального приложения показал, как он будет выглядеть в старости.

«Старый Муфаса» — подписал форвард выложенную в Instagram фотографию, имея в виду персонажа из диснеевского мультфильма «Король лев» — отца главного героя Симбы.

По мнению болельщиков, Артем Дзюба попал в самое яблочко, отмечая, что форвард «Зенита» напоминает грозного, но доброго хищника на пенсии. Учитывая, что символ петербургского «Зенита» — лев, аналогия получилась полной.

Подписчики форварда в Instagram с юмором отреагировали на фотографию, написав множество позитивных и смешных комментариев. Один человек написал, что, по всей видимости, в старости Дзюба будет «прикольным дедулей, от которого будут без ума внуки и бабули».

Напомним, что в прошедшем в воскресенье первом матче чемпионата России Артем Дзюба отметился забитым мячом, а «Зенит» в итоге победил «Тамбов» со счетом 2:1.
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