Кыргызстанец занял третье место на международном турнире по боксу

Кыргызстанец Керимбай Эркинов занял третье место на международном турнире по боксу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта Украины.

Турнир памяти заслуженного тренера Украины Бориса Андреева завершился в Харькове. Участвовали 63 спортсмена из семи стран, в том числе три представителя КР.

Керимбай Эркинов выступал в весовой категории 81 килограмм. По воле жребия он стартовал в 1/2 финала, уступил будущему чемпиону и стал обладателем бронзы. Рысбек Бектенов (60 кг) и Аскат Култаев (64 кг) заняли пятые места.