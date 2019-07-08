Кыргызстанец выиграл золото на международном турнире по легкой атлетике

Кыргызстанец Нурсултан Кенешбеков выиграл золото на международном турнире по легкой атлетике, посвященном памяти заслуженного мастера спорта СССР Гусмана Косанова.

Ежегодные состязания прошли 6-7 июля в Алматы. Участвовали 220 спортсменов из 14 стран. Нурсултан Кенешбеков стал лучшим на дистанции 5 тысяч метров. Кроме того, у наших бегунов три бронзы: отличились Эркинбек Шеров (200 метров), Мусулман Джоломанов (1500 метров) и мужской квартет в эстафете 4 по 400 метров.

Турнир входит в календари международной и азиатской ассоциаций легкой атлетики. На нем разыгрывались лицензии на чемпионат мира — 2019 и Олимпийские игры — 2020.

Ранее отечественные легкоатлеты победили в Баку.