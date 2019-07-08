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Спорт

Кыргызстанец выиграл золото на международном турнире по легкой атлетике

Фото Федерации легкой атлетики Казахстана. Нурсултан Кенешбеков (в центре) - чемпион турнира в Алматы

Кыргызстанец Нурсултан Кенешбеков выиграл золото на международном турнире по легкой атлетике, посвященном памяти заслуженного мастера спорта СССР Гусмана Косанова.

Ежегодные состязания прошли 6-7 июля в Алматы. Участвовали 220 спортсменов из 14 стран. Нурсултан Кенешбеков стал лучшим на дистанции 5 тысяч метров. Кроме того, у наших бегунов три бронзы: отличились Эркинбек Шеров (200 метров), Мусулман Джоломанов (1500 метров) и мужской квартет в эстафете 4 по 400 метров.

Турнир входит в календари международной и азиатской ассоциаций легкой атлетики. На нем разыгрывались лицензии на чемпионат мира — 2019 и Олимпийские игры — 2020.

Ранее отечественные легкоатлеты победили в Баку.
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