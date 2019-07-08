Кыргызская премьер-лига. «Алай» и «Дордой» увеличивают отрыв от соперников

«Алай» и «Дордой» увеличили отрыв от соперников по итогам 13-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу. Матчи прошли 6-7 июля.

«Академия-Лидер» обыграла «Илбирс» — 2:1. У победителей отличились Арслан Гоголадзе (12-я минута) и Тынчыбек уулу Асылбек (54-я минута), у проигравших — Гулжигит Борубаев (90-я минута).

«Дордой» разгромил «Абдыш-Ату» — 5:0. За «Дордой» забили Азамат Байматов (23-я минута), Бекжан Сагынбаев (28-я минута) и Эрнист Батырканов (56-я и 81-я минута), за «Абдыш-Ату» — Асылбек Искаков (3-я минута, в свои ворота).

«Алай» победил «Нефтчи» — 1:0. Отличился Акрамжон Умаров (41-я минута).

«Кара-Балта» с таким же счетом одолела «Алгу». Результативный удар нанес Атай Джакыпбаев (35-я минута).

«Алай» (34 очка) уверенно лидирует в турнирной таблице. За ним идут «Дордой» (26) и «Илбирс» (19). Следующий тур пройдет 10 июля.