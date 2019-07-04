Александр Овечкин упал с вейкборда. Пользователи назвали это лучшим видео дня

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин неудачно прокатился на вейкборде и вызвал ажиотаж в Сети. Видео разместила в Instagram-аккаунте жена хоккеиста Анастасия Шубская.

Супруга сняла на видео хоккеиста в момент, когда тот упал с вейкборда. В Twitter-аккаунте НХЛ назвали падение хоккеиста лучшим видео дня.

Пользователи соцсетей также оценили катание хоккеиста. «Я не мог перестать смеяться», — написал один из них. «Теперь я знаю, в чем я лучше Овечкина», — отреагировал другой.

В июне этого года россиянин стал победителем премии NHL Fan Choice Awards. Видео под названием «Лето Овечкина» было признано лучшим хоккейным моментом в Twitter.

Александр Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон» с 2005-го. В прошлом сезоне россиянин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.