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Спорт

Антирекорд. В матчах 12-го тура чемпионата КР по футболу забито лишь два гола

В четырех матчах 12-го тура Кыргызской премьер-лиги забито лишь два гола. Матчи прошли 29-30 июня.

С одинаковым счетом 0:0 завершились две игры: «Академия-Лидер» — «Алга» и «Нефтчи» — «Дордой».

«Алай» победил «Абдыш-Ату» — 1:0. Гол забил Мирбек Акматалиев (10-я минута).

«Илбирс» с таким же счетом одолел «Кара-Балту». Результативный удар нанес Эрмек Нусубалиев (85-я минута).

«Алай» (31 очко) уверенно лидирует в турнирной таблице. Следом идут «Дордой» (23 очка) и «Илбирс» (19 очков). Матчи 13-го тура намечены на 6-7 июля.
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